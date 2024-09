Moderna riduce costi di ricerca e sviluppo

Moderna ha rivelato una significativa ristrutturazione delle sue priorità di portafoglio prodotti e una maggiore efficienza dei costi, con l’obiettivo di ridurre le spese di ricerca e sviluppo di 1,1 miliardi di dollari. La società prevede di passare dai 4,8 miliardi di dollari del 2024 a una cifra compresa tra i 3,6 e i 3,8 miliardi di dollari entro il 2027.

L’annuncio è stato fatto durante un evento a Cambridge, Massachusetts, dove Moderna ha presentato i risultati delle sue terapie e le prospettive finanziarie future. Durante la presentazione, la società ha sottolineato i progressi ottenuti in ricerca e sviluppo e ha delineato le sue strategie per il futuro.

Moderna intende completare la maggior parte dei suoi investimenti nel settore respiratorio entro il 2026. Inoltre, la società sta incrementando gli sforzi di ricerca e gli investimenti nel campo dell’oncologia. Parallelamente, Moderna sta anche intensificando la ricerca e gli investimenti nei vaccini per malattie rare e altre condizioni terapeutiche. In totale, dieci nuovi prodotti sono in fase di approvazione e dovrebbero essere lanciati entro il 2027. Entro il 2024 Moderna prevede di presentare per l’approvazione il suo vaccino di ultima generazione contro il Covid e un vaccino combinato per influenza e Covid.