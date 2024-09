Seco, ricavi in calo del 15% nel primo semestre 2024

Il consiglio di amministrazione del gruppo Seco, azienda specializzata in soluzioni high-tech per la digitalizzazione di prodotti e processi industriali, ha approvato i risultati della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024. I ricavi si attestano a 95,3 milioni di euro, segnando una diminuzione del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’EBITDA adjusted è sceso a 15,8 milioni di euro, registrando una flessione del 40%, mentre l’utile netto adjusted è calato del 69%, fermandosi a 3,9 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto adjusted è aumentato, passando da un debito netto di 52 milioni di euro al 31 dicembre 2023 a 61 milioni di euro al 30 giugno 2024.

Per l’intero anno 2024 la società prevede di raggiungere ricavi superiori a 180 milioni di euro, con un gross margin che dovrebbe superare il 50%. Secondo Massimo Mauri, amministratore delegato di Seco, ‘in quello che continua a essere uno scenario di mercato sfidante, abbiamo registrato un trimestre di decrescita dei ricavi. Questa dinamica era ampiamente attesa e siamo stati in grado di mitigarne l’impatto grazie alla solidità e alla resilienza del nostro modello di business. In particolare, l’espansione di Clea, il nostro business software, ci ha consentito di migliorare il nostro gross margin.’