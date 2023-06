Mittel conclude con successo la vendita di Gruppo Zaffiro

Nel mondo degli investimenti, Mittel, la rinomata investment – merchant bank quotata su Euronext Milan, ha recentemente concluso un’operazione di cessione di rilievo. La banca, che si concentra su investimenti di maggioranza in PMI italiane ad alta generazione di cassa, ha finalizzato la vendita dell’intera quota di maggioranza (60%) che deteneva in Gruppo Zaffiro. Il corrispettivo per la cessione è stato di 42 milioni di euro.

Ma i benefici per Mittel non si fermano qui. Sul bilancio consolidato della banca, l’operazione ha avuto un impatto reddituale positivo stimato in circa 45,6 milioni di euro. Inoltre, Mittel ha anche incassato un importo di 26,6 milioni di euro da Gruppo Zaffiro, a titolo di rimborso di capitale e interessi sui finanziamenti soci precedentemente concessi, per un importo in linea capitale di 25 milioni. Questo dimostra l’efficacia della strategia di investimento di Mittel e la sua abilità nel concludere operazioni di cessione di successo.