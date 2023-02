Microtech: la raccolta in equity crowdfunding raggiunge i 2,7 milioni

Microtech, PMI innovativa attiva nella progettazione, assemblaggio e vendita di dispositivi informatici e componentistica IT, comunica che la campagna di raccolta di capitali sulla piattaforma Mamacrowd lanciata il 25 ottobre 2022, ha superato l’obiettivo minimo prefissato di 2 milioni di euro e raggiunto i 2,7 milioni di euro, grazie anche a due ordini importanti da parte di Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. per conto di Anthilia ELTIF Economia Reale Italia e del fondo AZIMUT ELTIF – Venture Capital ALIcrowd II. La raccolta rimane aperta fino al 24 febbraio e non sarà ulteriormente prorogata.

Microtech si pone come realtà leader nella progettazione e sviluppo di dispositivi elettronici e soluzioni digitali innovative e versatili, con l’obiettivo di garantire qualità e affidabilità ai propri clienti semplificando ogni singolo aspetto della complessa interazione uomo-macchina. I proventi della campagna saranno destinati alla commercializzazione dell’innovativa piattaforma software proprietaria LudiX destinata al settore gaming, nonchè al processo di internazionalizzazione con il conseguente rafforzamento di specifiche figure manageriali.

Fabio Rifici, Amministratore Delegato e Founder di Microtech, ha commentato: “Il superamento con ampi margini dell’obiettivo minimo di raccolta conferma l’interesse degli investitori per il nostro modello di business e per le interessanti prospettive di crescita che potrà generare. Ora grazie ai capitali raccolti potremo consolidarci nel settore del gaming, per noi strategico grazie alle ottime prospettive di crescita e all’accordo recentemente chiuso con GameStop Italia, proseguire con il rafforzamento manageriale previsto e la crescita internazionale”.