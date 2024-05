Microsoft e Nvidia finanziano la startup Wayve per la guida autonoma

La corsa all’innovazione nel campo delle macchine a guida autonoma vede un nuovo capitolo significativo con l’annuncio di Wayve, startup britannica che si è distinta nel settore. L’azienda ha recentemente comunicato di aver raccolto la notevole cifra di 1,05 miliardi di dollari in un giro di investimenti. Questa operazione finanziaria è stata guidata dall’influente azienda giapponese SoftBank, segnando un momento importante per il futuro di Wayve.

Al fianco di SoftBank, troviamo nomi di spicco come Nvidia, che entra come nuovo investitore in questa fase, e Microsoft, che rinnova il suo sostegno alla startup, confermando la fiducia già espressa in passato. Fondato nel 2017, Wayve si è rapidamente affermato come un attore chiave nel panorama tecnologico dedicato alla guida autonoma. La sua proposta si distingue nettamente da quella di altri giganti del settore, come Tesla, optando per una strategia diversa: invece di produrre veicoli, Wayve decide di licenziare la sua tecnologia avanzata ad altre aziende, inclusi importanti costruttori automobilistici.

Questo ultimo round di finanziamento apre nuove prospettive per Wayve, consentendo all’azienda di accelerare lo sviluppo e l’implementazione della sua tecnologia di guida autonoma. Con il sostegno di investitori di calibro mondiale, Wayve mira a rafforzare ulteriormente la sua posizione sul mercato, promettendo innovazioni che potrebbero trasformare il modo in cui concepiamo il trasporto su strada nel futuro prossimo.