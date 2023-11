Micron: la Cina apre ad una maggior presenza nel Paese

Segnali di disgelo sul fronte delle tensioni tra Usa e Cina nel campo della tecnologia. Il ministro del commercio cinese, Wang Wentao, ha espresso a Sanjay Mehrotra, Presidente e Ceo di Micron Technology, il desiderio di vedere l’azienda di semiconduttori statunitense rafforzare la propria presenza nel mercato cinese.

“Accogliamo con favore l’intenzione di Micron Technology di radicarsi ulteriormente nel mercato cinese e di raggiungere un migliore sviluppo nel rispetto delle leggi e delle normative cinesi”, ha affermato Wang.

In precedenza, Micron non aveva superato una revisione della sicurezza della rete da parte del regolatore cinese del cyberspazio. Questo aveva impedito agli operatori cinesi di acquistare infrastrutture chiave dal più grande produttore di chip di memoria statunitense.

L’azione della Cina contro Micron era stata vista come una rappresaglia per gli sforzi di Washington di limitare l’accesso di Pechino a tecnologie chiave. Questo incontro tra Wang e Mehrotra avviene in un momento di distensione dei contrasti fra Washington e Pechino, con funzionari di entrambi i paesi al lavoro per organizzare un incontro tra il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il suo omologo cinese Xi Jinping in occasione del vertice di Cooperazione Economica Asia-Pacifico a San Francisco.