BMW supera le Aspettative nel Q3 grazie a veicoli di lusso

Nel terzo trimestre, BMW ha sorpreso il mercato registrando un margine operativo automobilistico del 9,8% per la sua divisione di auto di lusso, superando le stime degli analisti del 9,63%, secondo i dati raccolti da Bloomberg.

Questo risultato è stato sostenuto dall’incremento delle vendite di veicoli premium, un elemento che potrebbe rappresentare uno spiraglio di luce per l’industria automobilistica tedesca, in questo momento sotto pressione a causa di tassi di interesse crescenti, una domanda in calo e un’inflazione persistente.

Le vendite di veicoli premium di BMW sono aumentate del 5,8% rispetto all’anno precedente, raggiungendo le 621.699 unità nel terzo trimestre. La percentuale di vendite di auto completamente elettriche è salita al 15,1%. Inoltre, BMW ha confermato le sue previsioni per l’anno corrente. Grazie all’allentamento delle restrizioni sulla fornitura di componenti, le consegne di BMW in Europa sono aumentate del 12,4% nel terzo trimestre, mentre le vendite negli Stati Uniti sono cresciute del 7,6% rispetto all’anno scorso.

Tuttavia, le consegne in Cina, mercato fondamentale per i produttori di auto di lusso tedeschi, sono diminuite dell’1,8%. La domanda in Cina sta rallentando e i produttori locali stanno dominando sempre più il mercato delle auto elettriche. Inoltre, le vendite dei modelli più costosi di BMW potrebbero essere a rischio se Pechino dovesse reagire all’indagine dell’Unione Europea sui sussidi cinesi alle auto elettriche. Nonostante ciò, BMW sta aumentando gli investimenti per accelerare il lancio dei suoi veicoli elettrici. BMW si aspetta che i margini EV aumentino con l’introduzione recente delle versioni completamente elettriche delle serie 7 e 5.