MFE-MediaForEurope: fusione per incorporazione di Mediaset España nella holding olandese

I Consigli di Amministrazione di MFE-MediaForEurope (MFE) e della sua controllata Mediaset España Comunicación (MES) hanno approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di MES (in qualità di società incorporata) in MFE (in qualità di società incorporante).

Le assemblee degli azionisti di MFE e MES, chiamate ad approvare la fusione, verranno convocate nel corso del mese di marzo 2023.

Inoltre, il cda di MFE ha approvato la proposta di annullare tutte le 88.707.693 azioni ordinarie “A” proprie di MFE detenute da MFE in portafoglio (che rappresentano lo 0,66% dell’intero capitale sociale nominale in circolazione di MFE e il 5,81% di tutte le azioni ordinarie “A” di MFE) e la contestuale riduzione del capitale sociale emesso di MFE per un importo pari a 5.322.461,58 euro.