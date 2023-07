Mfe, Berlusconi: nessuna cessione di Mediaset, rapporti cordiali con Vivendi

Nessuna discussione di cessione di Mediaset è avvenuta all’interno della famiglia Berlusconi, nonostante la recente scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi. A chiarire la posizione è Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di MediaForEurope, durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione. “Leggere sui giornali di una vendita dopo la morte di mio padre mi ha disturbato; ma noi in famiglia non abbiamo mai parlato di una cessione di Mediaset,” ha asserito.

Infine, ha descritto i rapporti con Vivendi, secondo socio di Mfe, come ‘normalissimi’ e ‘cordiali’. Nonostante le voci di un possibile interesse di Urbano Cairo, proprietario di Rcs Mediagroup e di La7, per Mediaset, Berlusconi ha ribadito la sua stima per Cairo: