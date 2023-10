Meta propone un piano di 14 dollari al mese senza pubblicità per Instagram e Facebook nell’UE

Meta Platforms sta studiando un piano che potrebbe costringere gli utenti dell’Unione Europea a sborsare fino a 14 dollari per accedere alle versioni prive di pubblicità di Instagram o Facebook o ad accettare annunci personalizzati per le versioni gratuite, secondo quanto riportato lunedì dal Wall Street Journal.

Secondo il piano, Meta farebbe pagare circa 10 euro (10,46 dollari) al mese su un desktop per un account Facebook o Instagram, e circa 6 euro per ogni account aggiuntivo collegato. All’inizio di quest’anno la società di social media è stata multata per 390 milioni di euro dal Data Privacy Commissioner irlandese, che le ha imposto di non utilizzare la cosiddetta base giuridica “contrattuale” per inviare agli utenti annunci pubblicitari basati sulla loro attività online.