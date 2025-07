Meta Platforms +11% nel pre-market dopo trimestrale positiva

Le azioni di Meta Platforms hanno registrato un aumento di oltre l’11% nelle contrattazioni estese di Wall Street, in seguito alla pubblicazione dei risultati del secondo trimestre che hanno superato le aspettative e alla previsione di ricavi oltre le stime.

Nel secondo trimestre ha registrato ricavi per 47.52 miliardi di dollari, +22% rispetto all’anno precedente, contro una stima di 44.83 miliardi di dollari. L’EPS (Earnings Per Share) è pari a 7.14 dollari rispetto ai 5.16 dollari dell’anno precedente, contro una stima di 5.89 dollari.

La casa madre di Facebook ha anche alzato l’outlook di spesa in capitale per l’intero anno, ma ha ricevuto il sostegno degli analisti che ritengono gli investimenti giustificati per lo sviluppo.

Per il terzo trimestre Meta prevede ricavi tra i 47.5 miliardi e i 50.5 miliardi di dollari, contro una stima di 46.2 miliardi di dollari del consensus di Bloomberg. Stima inoltre capex tra i 66 miliardi e i 72 miliardi di dollari (prima 64-72 miliardi) di dollari.