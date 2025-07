Indici Pmi in primo piano oggi per la Cina, con le letture di luglio in calo e peggiori delle attese. Il Pmi manifatturiero è calato a luglio da 49,7 a 49,3 punti contro i 49,7 attesi dal mercato. In calo anche il Pmi non manifatturiero che è sceso a 50,1 da 50,5 (consensus Bloomberg a 50,2).