Meta Platforms multata per 1,2 miliardi: azioni in calo dello 0,8% nel premercato

Le azioni di Meta Platforms, la società di Mark Zuckerberg precedentemente nota come Facebook Inc., subiscono una perdita dello 0,8% nel premercato. Ciò è dovuto alla notizia di una sanzione da 1,2 miliardi di euro inflitta dall’Unione Europea per aver violato le normative in materia di protezione dei dati personali.