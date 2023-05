Chevron acquisisce PDC Energy per $6,3 miliardi

Chevron, il gigante petrolifero statunitense, ha raggiunto un accordo per acquisire tutte le azioni in circolazione di PDC Energy, in una transazione azionaria valutata a $6,3 miliardi, ovvero $72 per azione.

In base ai termini dell’accordo e al prezzo di chiusura delle azioni di Chevron del 19 maggio 2023, gli azionisti di PDC Energy otterranno 0,4638 azioni di Chevron per ogni azione posseduta in PDC Energy. Considerando anche il debito, il valore complessivo dell’operazione si attesta a $7,6 miliardi. Il prezzo concordato per la transazione corrisponde a un premio del 14% rispetto alla media dei prezzi di chiusura delle azioni calcolata su un periodo di 10 giorni al 19 maggio 2023.