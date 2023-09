Meta: arranca Threads sempre in cerca di nuovi utenti

L’app di messaggistica in tempo reale di Meta, Threads sta lottando per attrarre nuovi utenti come ha fatto durante il suo debutto di luglio.

Il clone di Twitter è ora in fondo alla classifica delle piattaforme di social media più popolari, davanti solo a Tumblr, in base al numero di utenti statunitensi, secondo le prime previsioni di Threads di Insider Intelligence, pubblicate martedì.

Insider Intelligence prevede che Threads avrà 23,7 milioni di utenti negli Stati Uniti nel 2023, molto più indietro di Facebook, Instagram e TikTok, che hanno rispettivamente 177,9 milioni, 135,2 milioni e 102,3 milioni di utenti. Il suo rivale più vicino, X, avrà 56,1 milioni di utenti negli Stati Uniti nel 2023, secondo le previsioni, il che significa che Threads avrà meno della metà della base di utenti.