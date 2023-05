Citigroup verso lo scorporo delle sue attività in Messico attraverso l’IPO

Citigroup prepara l’Ipo della sua attività in Messico, Banamex, ufficializzando così uno scorporo programmato da tempo.

La banca prevede di completare la separazione nella seconda metà del 2024, con un’offerta pubblica che potrebbe seguire nel 2025. La società non ha ancora deciso la destinazione della quotazione in borsa, ma potrebbe essere possibile una doppia quotazione in Messico e negli Stati Uniti, ha dichiarato alla CNBC una fonte che ha familiarità con i piani.

“Dopo un’attenta valutazione, abbiamo concluso che il percorso ottimale per massimizzare il valore di Banamex per i nostri azionisti e per far progredire il nostro obiettivo di semplificare l’azienda è quello di abbandonare il nostro approccio duale per concentrarci esclusivamente su un’IPO dell’azienda”, ha dichiarato l’amministratore delegato Jane Fraser in un comunicato stampa.

Citigroup ha acquistato Banamex per 12,5 miliardi di dollari nel 2001. La banca ha dichiarato per la prima volta nel 2022 che sarebbe uscita dall’attività, che gestisce circa 1.300 filiali con più di 12 milioni di clienti al dettaglio e circa 10 milioni di clienti di fondi pensione. Conta circa 38.000 dipendenti.