Meta accelera a Wall Street dopo i conti: titolo segna +9%

Le azioni di Meta sono salite di oltre il 9% nelle contrattazioni di giovedì, un giorno dopo che l’azienda ha pubblicato risultati più forti del previsto per il secondo trimestre e ha fornito una guidance per il periodo in corso che ha superato le stime degli analisti.

Mercoledì la società ha registrato un utile per azione di 2,98 dollari, superiore ai 2,91 dollari per azione attesi da un sondaggio degli analisti di Refinitiv. Le entrate sono aumentate dell’11% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 32 miliardi di dollari, superando la stima media degli analisti di 31,12 miliardi di dollari, secondo Refinitiv.

Gli analisti hanno accolto con favore i risultati, sottolineando il miglioramento del targeting degli annunci, l’aumento della monetizzazione di Reels e il ritorno degli sforzi di riduzione dei costi.