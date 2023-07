Lagarde: potremo alzar tassi ancora. Sicuro non taglieremo

Ad oggi dico che i dati ci diranno quanta strada avremo da fare, e quindi rimaniamo aperti in merito alla decisione da prendere a settembre o in seguito e potremo alzare ancora i tassi o fare una pausa, ma quello che faremo non sarà definitivo e potrebbe variare da una riunione all’altra”.

Così Lagarde in conferenza stampa dopo la decisione della FED sui tassi.

“Ci stiamo muovendo a uno stadio dove saremo dipendenti dai dati, e sulla base di questo decideremo di aumentare o mantenere i tassi fermi – ha aggiunto, pressata sulla possibilità di escludere una mossa o l’altra – Di sicuro non taglieremo. E se metteremo in pausa i tassi, non sarà per un lungo periodo di tempo, perché potremmo poi fare una scelta diversa”.