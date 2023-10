Mercedes-Benz: arretra dopo conti 3Q e previsioni 2023

Nel terzo trimestre 2023 Mercedes-Benz ha registrato ricavi per 37,2 miliardi di euro, in diminuzione dell’1,4%, con vendite di veicoli in calo del 5%. L’utile netto è sceso del 7% a 3,7 miliardi.

Per il full year Mercedes-Benz si aspetta un Ebit attorno al livello dell’anno precedente di €20,5 miliardi e prevede una marginalità sulle vendite intorno al limite inferiore della guidance (12-14%), a causa dell’aumento dei costi e di un quadro economico globale più debole.

Il ritorno sulle vendite (RoS) rettificato per il terzo trimestre è sceso al 12,4%, rispetto al 14,5% dell’anno scorso, appena al di sopra del range indicato dalla società. Questo per via dell’elevata inflazione nei principali mercati che ha aumentato i costi, dai componenti alla manodopera, mettendo sotto pressione i bilanci delle case automobilistiche.

Sotto la guida del CEO Ola Källenius, Mercedes si sta focalizzando sui modelli più costosi, tra cui la limousine Maybach, le auto sportive AMG e il G-Wagon, allontanandosi dai modelli entry-level meno redditizi, come la compatta Classe A. Questa strategia permette a Mercedes di mantenere prezzi relativamente stabili nonostante un forte aumento dei tassi di interesse che sta frenando la domanda complessiva. I prezzi medi delle sue auto sono scesi a €74.600 da €75.400 di un anno fa.

Le vendite del Gruppo in Cina sono a rischio dopo che l’Unione Europea ha iniziato a indagare sui sussidi del paese per i veicoli elettrici, evidenziando la crescente competizione industriale e geopolitica tra le due economie.

La Cina rappresenta un mercato molto importante per i modelli più costosi dei produttori tedeschi di fascia alta, come la Classe S. Questi veicoli, tuttavia, sono principalmente importati, il che li metterebbe a rischio se Pechino dovesse adottare ritorsioni contro eventuali misure dell’UE

Mercedes sta intensificando gli sforzi rivaleggiare nell’elettrico con Tesla. L’azienda tedesca mira a produrre modelli alimentati a batteria in tutti i suoi segmenti quest’anno, un punto di svolta per la sua ambizione di vendere solo auto elettriche entro il 2030.

Il titolo intanto arretra di oltre il 6% a Francoforte.