Danone alza stime full year dopo terzo trimestre forte

Il colosso dello yogurt, Danone, ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l’anno in corso, dopo aver registrato vendite sopra le aspettative nel terzo trimestre, con una crescita in ogni regione e categoria.

Danone ha registrato un incremento delle entrate del 6,2% a €6,9 miliardi su base omogenea nel trimestre. Questo risultato è superiore alle stime degli analisti, che prevedevano un aumento del 4,6%. Ora l’azienda prevede che le vendite dell’intero anno aumenteranno dal 6% al 7%, rispetto alla precedente previsione di un incremento dal 4% al 6%.

I risultati indicano che il piano di rilancio di Danone, durato 18 mesi, sta iniziando a dare i suoi frutti.