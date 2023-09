Mercedes-Benz lancia versioni rinnovate di GLE in Giappone

Mercedes-Benz ha presentato in Giappone le versioni rivisitate dei suoi veicoli sport-utility GLE, puntando a un target di dirigenti e proprietari d’azienda di mezza età.

Il lancio rappresenta un’importante mossa strategica per il gigante automobilistico tedesco, che nel 2022 ha esportato 52.391 veicoli nel Paese del Sol Levante, facendone così il principale importatore.

I nuovi GLE e GLE Coupé, con prezzi a partire rispettivamente da ¥13,8 milioni ($92.400) e ¥14,8 milioni, si presentano con caratteristiche innovative. Tra queste spicca il sistema di navigazione potenziato con realtà aumentata, che rappresenta un ulteriore tassello nella costante ricerca di miglioramento e aggiornamento tecnologico dell’azienda.

L’importanza dei SUV per Mercedes-Benz nel mercato giapponese è evidente: come ha dichiarato Kasumi Oku, portavoce della Mercedes-Benz Japan, durante l’evento di lancio a Tokyo, questi veicoli rappresentano il 35-40% delle vendite dell’azienda in Giappone. Ma le novità non si fermano qui: infatti, all’inizio di questa settimana, la Mercedes ha introdotto anche nuove versioni dei modelli CLA e GLA nel Paese nipponico, confermando la volontà di continuare a investire e a puntare su questo mercato.