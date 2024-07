Mercedes-Benz: calo degli utili nel secondo trimestre

Mercedes-Benz Group ha visto i suoi utili crollare del 19% nel secondo trimestre poiché le vendite di veicoli elettrici per passeggeri sono diminuite drasticamente e la domanda in Cina si è indebolita.

Gli utili del gruppo prima degli interessi e delle tasse (Ebit) sono scesi a €4,04 miliardi ($4,4 miliardi), ha dichiarato Mercedes. La società ha leggermente ridotto la sua previsione sul margine di guadagno per la produzione di automobili a un massimo dell’11% dal precedente 12%.

Mercedes si unisce a una crescente lista di produttori di automobili che lottano con una domanda più debole in Cina e una diminuzione degli acquisti di auto a batteria in Europa dopo che i governi hanno iniziato a ridurre o eliminare gli incentivi finanziari. Solo BMW, il più grande rivale di Mercedes nel settore delle auto di lusso, ha invertito la tendenza in Europa dopo aver lanciato diversi nuovi modelli a batteria.

Le vendite globali di auto per passeggeri di Mercedes sono diminuite del 3,7% a circa 496.700 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con le vendite di veicoli completamente elettrici che sono scese di un quarto. Citando cambiamenti di modello e una domanda debole in Cina, le vendite dei modelli di punta sono diminuite del 17%.

Mercedes ha ridotto i piani di elettrificazione, mentre si prepara a spendere di più sulla sua redditizia gamma di auto a motore a combustione. Allo stesso tempo, sta pianificando di lanciare nuovi modelli completamente elettrici dopo che la sua prima generazione di auto a batteria non ha soddisfatto le aspettative.