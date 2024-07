Apple perde terreno nel mercato degli smartphone in Cina

Apple ha perso posizioni nel mercato degli smartphone in Cina nel trimestre concluso a giugno, a causa dell’ascesa di aziende locali come Huawei Technologies.

L’iPhone ha visto una riduzione delle consegne del 3,1% nel periodo, rispetto a un aumento dell’11% annuo tra i concorrenti dotati di Android, secondo quanto riportato da IDC, che monitora l’andamento del mercato. Questo ha portato Apple fuori dalla top five dei produttori di dispositivi mobile nel paese per la prima volta in quattro anni.

L’iPhone, pilastro dell’impero di elettronica di consumo di Apple, ha faticato a mantenere la sua solita popolarità in Cina quest’anno, con i rivenditori e la stessa Apple che hanno dovuto ricorrere a forti sconti. L’economia in difficoltà del paese ha contribuito al rallentamento delle vendite, mentre il campione domestico Huawei ha guidato una rinascita nelle alternative Android.

La società di ricerca di mercato Canalys ha riportato un calo del 3,9% nelle spedizioni di iPhone in Cina nel periodo.

Solo alcuni mesi fa, Apple sembrava sulla via della ripresa quando i dati del governo di Pechino hanno mostrato un’impennata di più del 40% ad aprile e maggio. Ma le spedizioni sono diminuite l’ultimo mese a causa delle preoccupazioni di redditività tra i suoi partner locali, secondo IDC.

C’è anche una discrepanza tra quello che riportano il governo e le società di ricerca come IDC. Le statistiche nazionali tracciano il numero di smartphone registrati con il governo prima di essere spediti ai negozi al dettaglio. IDC guarda alle effettive consegne ai partner al dettaglio, che sono più strettamente correlate alle vendite.