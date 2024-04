Mercati: Wall Street brinda alle trimestrali Usa. Buy anche in Asia, borsa Tokyo +2%

La stagione delle trimestrali Usa si prende la scena a Wall Street, con un effetto contagio positivo sull’azionario globale.

Ieri il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0.69%, riportando un rialzo per la quarta sessione consecutiva.

Lo S&P 500 ha guadagnato l’1,2%, mentre il Nasdaq Composite ha segnato un progresso dell’1,59%.

Protagonista il titolo Tesla, che scatta di oltre il 10% dopo che il colosso delle auto elettriche creato e gestito dal ceo Elon Musk ha riportato i conti del primo trimestre del 2024.

Il bilancio ha messo in evidenza un utile netto pari a $1,13 miliardi, o di 34 centesimi per azione, rispetto ai $2,2 miliardi, o 73 centesimi per azione, del primo trimestre del 2023.

L’eps su base adjusted è stato pari a 45 centesimi, nettamente al di sotto dei 51 centesimi per azione attesi dal consensus degli analisti intervistati da LSEG.

Il fatturato è ammontato a $21,30 miliardi, lievemente al di sopra dei $22,15 miliardi attesi da LSEG, ma in calo del 9% circa su base annua rispetto ai $25,17 miliardi del primo trimestre del 2023.

La flessione è stata la più forte dal 2012.

Il titolo TSLA tuttavia vola dopo che il ceo Musk ha promesso il lancio di modelli a prezzi più accessibili agli “inizi del 2025, se non alla fine di quest’anno”.

Tra i titoli in evidenza anche i rialzi di Visa e di Texas Instruments, dopo la pubblicazione degli utili da parte delle rispettive società.

Alle 7.20 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,14%, mentre quelli sullo S&P 500 guadagnano lo 0,36%. I futures sul Nasdaq scattano dello 0,70%, beneficiando del rally di Tesla.

Buy anche in Asia, dove l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo avanza di oltre il 2%.

La borsa di Hong Kong sale dell’1,7% circa, Shanghai fa poco più dello 0,30%, mentre la borsa di Seoul riporta un guadagno del 2% circa. La borsa di Sidney segna un progresso dello 0,18%.