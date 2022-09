Mercati europei iniziano la settimana con il piede giusto, domani il test dell’inflazione Usa

Partenza al rialzo per le principali borse europee: il Dax tedesco sale dello 0,6%, il Cac 40 francese dello 0,3%, il Ftse 100 inglese dello 0,5% e il Ftse Mib dello 0,8% in area 22.200 punti. Sullo sfondo gli operatori sono intenti a valutare la prospettiva che la Bce seguirà l’esempio della Fed con ulteriori massicci ritocchi del costo del denaro.

I mercati europei beneficiano della chiusura in rialzo di venerdì a Wall Street, con i principali indici americani che sono riusciti a interrompere una striscia di tre settimane consecutive di ribassi.

Questa settimana il focus dei mercati è rivolto soprattutto sul report sui prezzi al consumo Usa in uscita domani, in vista della riunione della Fed in programma la settimana prossima da cui è attesa un’ulteriore stretta da 75 punti base.