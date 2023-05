Mercati europei, atteso avvio positivo: ecco i temi da seguire oggi 19 maggio 2023

L’ultima seduta della settimana potrebbe iniziare in territorio positivo per le principali Borse europee, secondo quanto emerge dall’andamento dei future. Si respira un sentiment positivo sui mercati, con Wall Street che si prepara ad archiviare la settimana di contrattazioni in rialzo, con il Nasdaq e lo S&P 500 in crescita rispettivamente del 3,3% e dell’1,8%. Entrambi gli indici azionari Usa si avviano a riportare il trend settimanale migliore dal 31 marzo scorso.

I fari restano puntati sulla questione del tetto del debito negli Usa. E in particolare sulle trattative in corso tra il presidente americano Joe Biden e i leader del Congresso Usa, volte ad alzare o a sospendere il tetto sul debito degli Stati Uniti entro la data X del 1° giugno, per impedire il default.

Intanto a livello macro, oggi non ci sono dati di rilievo in agenda. Attesa per il discorso di Isabel Schnabel e quello di Christine Lagarde (BCE). A mercati chiusi arriva il giudizio di Moody’s sul rating dell’Italia (attualmente Baa3 con outlook negativo). Al via oggi il vertice del G7 in Giappone che si chiude domenica 21 maggio.