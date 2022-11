Mercati: BlackRock underweight su Wall Street, borse europee e borsa Londra. Ecco perché

Gli strategist di BlackRock annunciano di avere un rating underweight su Wall Street, ma anche sulle borse europee e sulla borsa di Londra, in un orizzonte temporale di 6-12 mesi.

“Siamo underweight sull’azionario Usa – si legge nella nota di BlackRock – la Fed intende alzare i tassi in territorio restrittivo – spiegano gli strategist – e il sell off che si è verificato dall’inizio dell’anno in parte riflette questo. Nonostante ciò, le valutazioni non sono scese abbastanza da riflettere le prospettive più deboli sugli utili”.

Ancora BlackRock: “siamo underweight sull’azionario europeo, dal momento che lo shock dei prezzi energetici successivo alla tragica guerra in Ucraina mette l’area a rischio di stagflazione”.

Sull’azionario del Regno Unito, gli strategist di BlackRock: “Siamo underweight sull’azionario UK a seguito della sua forte performance nei confronti di altri mercati dei paesi avanzati, grazie alla sua esposizione verso il settore energetico”.