Mef, BTP Valore: dal 1° al 3° anno tassi minimi garantiti al 3,25%, dal 4° al 6° anno al 4%

La serie dei tassi cedolari minimi garantiti per la terza emissione del BTP Valore, che avrà luogo da lunedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo (fino alle ore 13.00), salvo chiusura anticipata, è 3,25% per il 1°, 2° e 3° anno e 4% per il 4°, 5° e 6° anno.

Così il MEF ricordando che il BTP Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail), prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,7% del capitale investito.