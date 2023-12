Mef: assegnati titoli in concambio

Nel mercato dei titoli di Stato, il Tesoro ha portato a termine un’operazione di concambio. Nello specifico, sono stati collocati titoli del Tesoro a medio e lungo termine, per un totale di 1,662 miliardi di euro.

I BTp a 15 anni, con scadenza prevista per l’1 settembre 2028, sono stati collocati ad un prezzo di aggiudicazione di 106,34. Questi titoli hanno generato un rendimento lordo del 3,32 per cento, sottolineando il progresso economico del Paese.

Parallelamente, sono stati assegnati anche BTp a 30 anni per un valore di 1,338 miliardi di euro. Questi titoli, con scadenza prevista per l’1 agosto 2039, hanno raggiunto un prezzo di aggiudicazione di 107,47 e un rendimento del 4,38 per cento. Il regolamento di questa operazione avverrà l’11 dicembre.