Mediobanca: utile sale del 4,5% nell’esercizio 2024/25. Su Ops Mps ribadisce: “è del tutto inadeguata e non conveniente”

Il Gruppo Mediobanca ha annunciato di avere chiuso l’esercizio con un utile netto di 1.330,1 milioni in crescita rispetto allo scorso anno (+4,5%) “con una tendenza di miglioramento trimestre dopo trimestre – spiega la nota – coerente con lo sviluppo delineato dal progetto strategico “One Brand – One Culture” recentemente esteso sino al 30 giugno 2028. Si tratta, come sottolinea la banca guidata da Nagel, “dei risultati migliori di sempre nei 12 mesi”, con il “pieno raggiungimento dei target annuali”.

I ricavi di Gruppo hanno toccato il nuovo picco di 3,7 miliardi con una tenuta del margine di interesse (1.971,5 milioni; -0,7% a/a) e una crescita della componente commissionale (+14,2% a/a). Il risultato operativo si è attestato a 1.875,7 milioni (+3,5% a/a) con un Cost/Income stabile al 43% e un costo del rischio in calo a 44bps. Il ROTE di Gruppo si è mantenuto al 14,2% mentre sono saliti RoRWA (dal 2,7% al 2,9%) e EPS (da 1,53 a 1,64 per azione; +7% a/a).

Nel solo quarto trimestre, l’utile netto è aumentato del 2,9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 336,9 milioni di euro rispetto ai 332,3 milioni del consensus Bloomberg, mentre i ricavi si sono attestati a 950,9 milioni.

Per quanto riguarda l’Ops lanciata da Mps, Mediobanca ha ribadito che “è del tutto inadeguata e non conveniente”.