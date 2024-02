Mediobanca, i numeri del semestre record: utile sale del 10% a 611 mln

Utili semestrali record per Mediobanca. Prima dell’avvio delle contrattazioni a Piazza Affari, il gruppo guidato da Alberto Nagel ha annunciato di avere archiviato il primo semestre dell’esercizio 2023-2023 con un utile netto in rialzo del 10% a 611 milioni e ricavi per 1,731 miliardi di euro (+4% a/a), con un Rote 13,3% (+60bps da giugno). Il gruppo, si legge in una nota, prosegue così il suo percorso di crescita chiudendo il semestre con risultati ai livelli massimi storici.

E ancora nel semestre il margine di interesse ha sfiorato il miliardo (+18,2%, a 996,5 milioni, con l’ultimo trimestre che supera i 500 milioni, +1% t/t), e le commissioni nette si sono attestate a 422,1 milioni con una buona ripresa nell’ultimo trimestre (+35%, da 179,8 a 242,3 milioni)

La banca di piazzetta Cuccia ha inoltre messo in evidenza che “la remunerazione degli azionisti è confermata in crescita a seguito di un payout ratio del 70% cash cui si sommerà il completamento dell’esecuzione del piano di riacquisto di azioni proprie per 200 milioni”. L’acconto sul dividendo 2024 verrà pagato a maggio 2024.