Credem: utile netto in forte rialzo a 562,1 milioni nel 2023. L’annuncio sui dividendi

Credem ha annunciato di aver concluso il 2023 con un utile netto consolidato a 562,1 milioni di euro (dopo aver spesato 57,1 milioni di euro di contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà).

L’utile netto è salito del 72,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed è stato influenzato dal positivo andamento del margine finanziario, oltre che dal contenuto costo del rischio.

Credem ha fatto notare che la solidità patrimoniale, la qualità dell’attivo e gli ottimi risultati raggiunti, anche per via di un’ampia diversificazione delle fonti di ricavo, hanno consentito alla banca di prevedere la distribuzione di un dividendo pari a 0,65 euro per azione rispetto a 0,33 euro del 2022, suddiviso in un dividendo

ordinario di 0,45 euro per azione e un dividendo straordinario di ulteriori 0,20 euro per azione con stacco cedola, per la componente straordinaria, all’inizio del quarto trimestre 2024.

Il monte dividendi complessivo è di 221,4 milioni di euro, in crescita del 97,4% rispetto lo scorso anno, oltre 500 milioni di euro negli ultimi cinque anni.