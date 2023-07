Mediobanca e Founders Factory investono nelle startup fintech

Mediobanca ha siglato una partnership con Founders Factory, company builder e investitore early-stage con sede a Londra, volta al lancio di un nuovo venture studio e di un acceleratore in ambito fintech.

Questa joint venture, sostenuta da Mediobanca con un investimento complessivo di 12 milioni di euro, si legge nella nota, l’innovazione nei servizi finanziari sia con il supporto a startup fintech internazionali in fase early-stage sia attraverso investimenti nel fiorente ecosistema italiano di startup.

La joint venture costituita da Mediobanca e Founders Factory faciliterà la creazione e l’investimento in 35 imprese fintech nell’arco dei prossimi cinque anni. Il venture studio svilupperà, finanzierà e lancerà nuove startup fintech che sfrutteranno tecnologie avanzate, come la blockchain e l’intelligenza artificiale, per innovare il mercato dei servizi finanziari in sinergia con la strategia e l’expertise di Mediobanca. Parallelamente, Founders Factory e Mediobanca gestiranno un programma di accelerazione volto a investire e sostenere le imprese fintech early-stage più consolidate, in Italia e a livello internazionale.