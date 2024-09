Mediaset: i risultati del 1° semestre 2024

Mediaset ha chiuso il primo semestre 2024 con ricavi netti per 1,476 miliardi, in aumento del 7,8% su base annua, di cui ricavi pubblicitari lordi per 1,434 miliardi (+6,7%).

L’Ebit raggiunge i 136 milioni (+12,7%), con una crescita del 53% in Italia a 59,9 milioni e una flessione in Spagna (da 81,7 a 76,3 milioni).

Il risultato netto di competenza sale a 104,7 milioni (+20,2%).

Il debito netto al 30 giugno è pari a 662 milioni, in forte calo dai 902,8 milioni di fine 2023. La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) è positiva per 223,4 milioni rispetto a 220,1 dei primi sei mesi 2023.