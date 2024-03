Maserati: dipendenti Mirafiori saranno a orario ridotto per tutto l’anno

Centinaia di lavoratori di Maserati nello stabilimento di Mirafiori, nella città di Torino, saranno sottoposti a contratti a orario ridotto per il resto dell’anno, hanno dichiarato i sindacati.

I cambiamenti interesseranno un massimo di 968 lavoratori della linea Maserati dello stabilimento, di proprietà della casa automobilistica Stellantis e sono il risultato dei tempi di transizione ai nuovi modelli.

Come riporta Reuters, Luigi Paone, segretario generale del sindacato Uilm di Torino, ha dichiarato che “la situazione sta diventando sempre più complicata per i lavoratori del settore auto” in città.