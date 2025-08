La settimana si chiude con l’inflazione in UE e l’importante rapporto sull’occupazione di luglio per il mercato Usa. Gli economisti intervistati da FactSet prevedono che l’economia statunitense abbia creato 115.000 posti di lavoro a luglio, in calo rispetto ai 147.000 di giugno. Il tasso di disoccupazione dovrebbe registrare invece un leggero aumento dal 4,1% al 4,2%.