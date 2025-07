Wise Equity con la partecipata GREENEXTA acquisisce il 100% di Alba Milagro

Wisequity VI, fondo gestito da Wise Equity SGR, annuncia che la sua partecipata Greenexta ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Alba Milagro International S.p.A., società italiana attiva nel settore della nutrizione delle colture.

L’acquisizione di Alba Milagro rappresenta la seconda operazione del progetto di consolidamento nel settore degli input naturali per l’agricoltura promosso da Wise Equity attraverso Greenexta, società costituita con l’obiettivo di fungere da polo di aggregazione di aziende specializzate del settore, complementari in termini di prodotti, mercati e tecnologie. Greenexta ha completato la sua prima acquisizione nel Maggio 2024, rilevando il 100% delle quote di Serbios S.r.l., società specializzata nel settore del biocontrollo, attiva nella distribuzione di soluzioni a basso impatto ambientale utilizzate per la difesa delle colture da insetti e parassiti.