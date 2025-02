Market mover: l’agenda macro di mercoledì 5 febbraio 2025

Molti i dati in calendario nella giornata di mercoledì 5 febbraio 2025. Nella zona euro sono attesi i PMI servizi e composito, nonché i prezzi alla produzione. In Italia sarà la volta del dato sulle vendite dettaglio, mentre dagli Stati Uniti sono attese le richieste settimanali di mutui, primo assaggio dal mercato del lavoro con il sondaggio Adp. E ancora sempre per gli Usa gli indici PMI composito, servizi e l’ISM non manifatturiero. Da monitorare per la zona euro anche la pubblicazione da parte della Bce dei dati sulla crescita del salari.