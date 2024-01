ASML: forte domanda nel 4Q, segnale di ripresa per i chip

Gli ordini di ASML Holding sono più che triplicati nell’ultimo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, grazie alla forte domanda delle sue apparecchiature più sofisticate, segnale che l’industria dei semiconduttori potrebbe essere in ripresa.

Gli ordini sono saliti alla cifra record di 9,19 miliardi di euro nel quarto trimestre, rispetto ai 2,6 miliardi del periodo luglio-settembre e alla stima media di 3,6 miliardi degli analisti.

ASML ha anche beneficiato della forte domanda proveniente dalla Cina lo scorso anno, quando i produttori di chip si sono affrettati a procurarsi macchine per la litografia in anticipo rispetto alle norme olandesi sull’esportazione, volte ad ostacolare le ambizioni di Pechino nel settore dei semiconduttori. L’aumento della domanda cinese ha contribuito a compensare gli effetti del rallentamento dell’industria globale dei chip su ASML, che è l’unico produttore delle apparecchiature necessarie per produrre alcuni chip avanzati.

La Cina ha rappresentato il 39% delle vendite di ASML nel quarto trimestre ed è diventata il mercato più grande dell’azienda con sede a Veldhoven nel 2023.