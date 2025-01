Market mover: l’agenda macro di mercoledì 15 gennaio 2025

Cresce l’attesa sui mercati er l’arrivo del market mover della settimana: ovvero l’inflazione americana per il mese di dicembre. Oggi è anche il giorno dell’inflazione in Spagna e Francia ma anche nel Regno Unito (dato appena pubblicato), oltre alla produzione industriale per la zona euro. Dagli Stati Uniti in arrivo l’Empire State Index.

Al via anche la stagione degli utili a Wall Street, con le principali banche usa che pubblicano i conti del quarto trimestre 2024.