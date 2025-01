Bank of America diventa partner ufficiale della U.S. Soccer Federation

La U.S. Soccer Federation ha stretto un’importante collaborazione con Bank of America, una delle istituzioni finanziarie più influenti a livello globale. Questa partnership a lungo termine assegna a Bank of America il ruolo di primo Official Bank Partner per tutte le 27 squadre nazionali degli Stati Uniti, incluse le squadre nazionali senior femminili e maschili.

Oltre a questo prestigioso titolo, Bank of America si è unita come Founding Level Partner del nuovo Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center, la sede innovativa della Federazione che sorgerà ad Atlanta. “I nostri investimenti nella U.S. Soccer Federation e nel calcio offrono opportunità uniche per costruire relazioni durature con i clienti, coinvolgere i nostri dipendenti e generare un impatto economico positivo sia a livello locale che internazionale,” ha dichiarato David Tyrie, Chief Digital Officer e Chief Marketing Officer di Bank of America.

La banca si prepara ad essere un partner di rilievo per eventi globali di grande portata come la Coppa del mondo per club FIFA del 2025 e la Coppa del mondo maschile FIFA del 2026, che si svolgeranno in 21 città degli Stati Uniti e attireranno miliardi di spettatori in tutto il mondo. Nel 2028, il calcio sarà nuovamente protagonista durante le Olimpiadi di Los Angeles, consolidando ulteriormente il ruolo di Bank of America nel panorama sportivo internazionale.