Market mover: l’agenda macro di martedì 6 febbraio 2024

Diversi gli spunti macro in calendario oggi martedì 6 febbraio. Tra gli appuntamenti della giornata gli ordini di fabbrica in Germania, la pubblicazione da parte della Bce del sondaggio sulle aspettative d’inflazione, i vari indici di fiducia in Italia (manifatturiero e servizi) e le vendite al dettaglio nella zona euro. Sono previsti anche i discorsi di due membri votanti della Fed (Loretta Mester alla guida della Fed di Cleveland e Neel Kashkari alla guida della Federal Reserve Bank of Minneapolis).