Marcolin-Louboutin: partnership per la produzione di eyewear di lusso

Marcolin e Christian Louboutin hanno recentemente annunciato un’importante collaborazione. L’accordo, che avrà validità fino al 2029, prevede la progettazione, produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista.

Per la prima volta nella sua storia, l’acclamato brand francese Christian Louboutin si avventura nel settore dell’eyewear. Questa mossa strategica arriva con la decisione di scegliere Marcolin come partner esclusivo per il lancio di questa nuova linea di prodotti.

Questo accordo di licenza esclusiva globale tra Marcolin e Christian Louboutin segna un importante passo per entrambe le aziende. Con questo, Marcolin rafforza la sua posizione nel settore dell’eyewear di lusso, mentre Christian Louboutin amplia il suo portfolio di prodotti di lusso verso nuovi orizzonti.