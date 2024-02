Macy’s chiuderà circa 150 grandi magazzini. Previste nuove sedi di catene più performanti

Aria di cambiamenti in Macy’s. L’operatore di grandi magazzini a stelle e strisce chiuderà circa 150 dei suoi negozi omonimi e aprirà altri negozi con posizioni migliori o con un focus sul lusso.

I cambiamenti riflettono l’attenzione a ciò che funziona da Macy’s – i grandi magazzini di fascia alta Bloomingdale’s e la catena di negozi di bellezza Bluemercury – e a ciò che non funziona – i suoi negozi omonimi, in particolare quelli nei centri commerciali in difficoltà.