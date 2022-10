M&A: mercato mondiale in calo a -18% nei primi 9 mesi del 2022

Il Mercato M&A mondiale è in calo nei primi 9 mesi del 2022 dopo 18 mesi di crescita ininterrotta secondo una recente analisi di PwC che rivela segnali ancora positivi sul fronte italiano.

Nel dettaglio sono circa 40.000 le operazioni annunciate a livello globale (-18% a volumi rispetto ai primi 9 mesi del 2021) per un controvalore di oltre 2.500 miliardi di dollari (-36% a valore). A totale sono state annunciate circa 40.000 operazioni, per un controvalore di oltre 2.500 miliardi di dollari. Il settore trainante in termini di sia di volumi e che di deal value è stato il TMT, che include i megadeal Activision/Microsoft e VMware/Broadcom