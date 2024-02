Lyft corregge i dati trimestrali: titolo balza del 16% nel pre-mercato

Le azioni di Lyft sono aumentate del 16% negli scambi pre-mercato di oggi, dopo che la società ha dichiarato di aver commesso un grave errore in un comunicato stampa che riportava i suoi ultimi risultati, ma ha comunque superato le stime degli analisti.

In un comunicato stampa si leggeva inizialmente che la società prevedeva un’espansione di 500 punti base, pari al 5%, del margine di guadagno rettificato per il 2024. La cifra corretta, ha chiarito in seguito la società, avrebbe dovuto essere di 50 punti base, ovvero lo 0,5%.