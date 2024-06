AXA, solidità del business e crescita futura. Come puntare sul titolo con Memory Cash Collect

Durante questo periodo di elevati tassi di interesse e ripresa economica il settore assicurativo potrebbe mostrare il proprio valore in quanto fornisce resilienza finanziaria su tutti i livelli. Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore assicurativo puntando sui titoli più promettenti, come il gruppo francese AXA con la sua capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato.

Un solido primo trimestre

AXA è una delle maggiori compagnie assicurative a livello globale, con sede a Parigi, Francia. Fondata nel 1985, AXA opera in 57 paesi e serve oltre 108 milioni di clienti. Il gruppo francese offre una vasta gamma di prodotti e servizi che coprono assicurazioni vita, salute, proprietà e infortuni, oltre a soluzioni di gestione patrimoniale.

Nel primo trimestre del 2024, AXA ha registrato una solida performance con una crescita significativa in diversi segmenti di business. I ricavi totali del gruppo sono aumentati del 6%, raggiungendo i 34 miliardi di euro, rispetto ai 31,8 miliardi di euro del primo trimestre del 2023. Questo incremento è stato trainato principalmente dalle linee di business Property & Casualty (P&C) e dal segmento vita e salute​.

Nel dettaglio, i premi delle linee commerciali P&C sono aumentati del 7% a 12,1 miliardi di euro, sostenuti da volumi più elevati e iniziative di crescita che hanno rafforzato la posizione di mercato di AXA. Anche le linee personali P&C hanno visto un aumento dei premi del 6%, riflettendo azioni di prezzo efficaci, in particolare nel Regno Unito e in Germania. I ricavi del segmento salute sono aumentati del 7%, grazie alla crescita mirata nei benefici per i dipendenti e all’uso di asset di pricing proprietari per incrementare i prezzi dell’intero portafoglio. I premi del segmento vita sono cresciuti del 6%, guidati dalle vendite di prodotti unit-linked e da una buona dinamica nei prodotti capital-light in Asia​​.

AXA ha anche mantenuto solidi livelli di capitale, con un Solvency II ratio al 229% alla fine di marzo 2024, migliorando di 2 punti rispetto alla fine del 2023. Questo riflette la capacità del gruppo di generare capitale e gestire efficacemente il rischio​​.

Le prospettive future

Le prospettive future di AXA sono basate su una strategia ben definita che punta a una crescita organica sostenibile attraverso un modello di business altamente diversificato. Il gruppo è concentrato sull’esecuzione del suo piano strategico, che prevede la crescita dei ricavi, il miglioramento della redditività e il mantenimento di forti livelli di capitale.

Nel dettaglio, per il periodo 2024-2026, AXA prevede di raggiungere un CAGR del 6-8% negli utili per azione. Il rendimento del capitale proprio sottostante è previsto tra il 14% e il 16%. AXA punta inoltre a un payout ratio totale del 75% degli utili per azione, con un 60% destinato ai dividendi e il restante 15% tramite riacquisti annuali di azioni. Si prevede che il gruppo generi oltre 21 miliardi di euro di flusso di cassa organico cumulativo tra il 2024 e il 2026​​.

Inoltre, AXA continuerà a esplorare opportunità di crescita attraverso l’innovazione e l’espansione nei mercati emergenti, mantenendo un focus sulla sostenibilità e la responsabilità sociale. Tale impegno è dimostrato dall’aggiornamento dell’AXA for Progress Index, che misura e monitora la performance di sostenibilità del gruppo. Tra gli obiettivi, AXA prevede di supportare la transizione assicurativa con 6 miliardi di euro in premi lordi per il periodo 2024-2026, investire 5 miliardi di euro all’anno per finanziare la transizione climatica e raggiungere zero emissioni nette entro il 2030 per le operazioni interne del gruppo​.

I vantaggi dei Memory Cash Collect su singole azioni

Un modo alternativo di investire sul colosso francese del settore assicurativo è quello di utilizzare i certificati d’investimento, come i nuovi Memory Cash Collect targati BNP Paribas, disponibili sul SeDeX (MTF) di Borsa Italiana. Questi nuovi prodotti si distinguono per il sottostante che, dopo una serie di emissioni su panieri di titoli, torna in quest’emissione ad essere su singole azioni europee, americane e alcune tra le maggiori società italiane quotate.

I Memory Cash Collect, di durata triennale (con scadenza fissata il 13 maggio 2027), offrono premi potenziali con effetto memoria a cadenza trimestrale, pari ad un rendimento compreso tra il 1,50% (6% annuo) e il 4% (16% annuo) dell’importo nozionale (100 euro) e, a scadenza, protezione del capitale nominale in caso di ribassi dell’azione sottostante fino al 50% del valore iniziale. La nuova emissione ha dunque l’obiettivo di generare rendimento per gli investitori in contesti di mercato rialzisti, laterali o anche ribassisti, purché i cali siano contenuti entro i livelli barriera.

A questo proposito, i Memory Cash Collect si caratterizzano per la profondità delle barriere (fino al 50%, ovvero proteggono per ribassi fino al -50% del sottostante), permettendo così di ampliare le possibilità di rendimento e protezione a scadenza anche in caso di andamento ribassista dei mercati azionari. A questa caratteristica, particolarmente apprezzata dagli investitori in situazioni di mercati incerti come quelli attuali, si coniuga la possibilità di rimborso anticipato automatico a partire dal dodicesimo mese di vita (maggio 2025).

Il Certificate su AXA con rendimento dell’8,8% anno

Tra i 20 certificati della nuova serie di Memory Cash Collect troviamo anche il prodotto (ISIN NLBNPIT22XV5) con sottostante AXA, il big player francese delle assicurazioni. Il Certificate consente di ottenere un premio del 1,5% dell’importo nozionale (ovvero 1,5 euro, pari al 6% annuo) con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso di andamento negativo dell’azione sottostante, purché la quotazione del titolo sia pari o superiore al livello Barriera Premio, pari al 60% del valore iniziale.

Inoltre, a partire dal dodicesimo mese di vita (maggio 2025), il Certificate può scadere anticipatamente se nelle date di valutazione trimestrali l’azione sottostante quota a un valore pari o superiore al suo valore iniziale. In questo caso l’investitore riceve, oltre al premio trimestrale (1,5 euro), l’importo nozionale (100 euro) oltre agli eventuali premi non pagati precedentemente grazie all’effetto memoria. Questo meccanismo permette infatti all’investitore di ricevere, a una data di valutazione mensile, un premio cumulativo comprendente tutte le cedole non pagate precedentemente, se a tale data di valutazione sono soddisfatte le condizioni per ricevere il premio.

Se il Certificate arriva a scadenza (13 maggio 2027) si prospettano due possibili scenari:

se la quotazione di AXA è pari o superiore al livello Barriera a Scadenza (60% del valore iniziale), il Certificate rimborsa l’importo nozionale più il premio con effetto memoria;

se la quotazione di AXA è inferiore al livello Barriera a Scadenza (60% del valore iniziale), il Certificate paga un importo proporzionale alla performance negativa del sottostante (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

I giudizi degli analisti sul titolo sottostante

Nel complesso, sulla base delle raccomandazioni raccolte da Bloomberg, AXA presenta 22 (84,6%) visioni rialziste (Buy), 4 analisti (15,4%) consigliano di mantenere il titolo in portafoglio (Hold) e nessuno suggerisce di vendere (Sell). Il prezzo obiettivo medio è pari a 38 euro, che implica un rendimento potenziale del 20% entro i prossimi 12 mesi rispetto alla valutazione attuale di mercato alla Borsa di Parigi.

Questo rende il sottostante in esame idoneo a strategie con un Certificate Memory Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore o titolo (in questo caso AXA che appartiene al settore assicurativo). Questi certificati offrono all’investitore sia la possibilità di ricevere premi trimestrali anche nel caso di andamento negativo del sottostante, sia di cavalcare l’andamento rialzista dei mercati azionari, per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata (da maggio 2025) oppure alla fine della vita del prodotto dopo tre anni (maggio 2027).