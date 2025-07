L’UE si prepara a mancato accordo con Trump sui dazi

Gli ufficiali dell’Unione Europea sono pronti a riunirsi per formulare un piano di misure in risposta a un possibile scenario di mancato accordo sui dazi con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Gli Stati Uniti ora sembrano voler imporre un tariffario quasi universale sui beni dell’UE superiore al 10%, con poche eccezioni, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della questione.

L’UE si aspetta di iniziare a preparare un piano per muoversi rapidamente nel caso in cui non si raggiunga un accordo, e qualsiasi decisione di ritorsione probabilmente necessiterà dell’approvazione politica dei leader del blocco.