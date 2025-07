Iveco: balzo in borsa con rumors vendita a Tata Motors

La famiglia Agnelli è attualmente impegnata in trattative per la possibile vendita di Iveco. Secondo quanto riportato da Reuters, che cita fonti anonime a conoscenza della situazione, Tata Motors, un gigante dell’automobilismo con sede in India, ha avvicinato Exor, la compagnia di investimenti degli Agnelli, per discutere dell’acquisto della quota di controllo nel Gruppo Iveco.

La proposta, tuttavia, non includerebbe l’attività di difesa IDV di Iveco, segnalando un interesse specifico per il core business dell’azienda. Sia Exor che Iveco hanno declinato di commentare la situazione; allo stesso modo, Tata Motors non ha risposto a una richiesta di commento, come riportato da Reuters.

Nel frattempo, le azioni di Iveco hanno registrato un’impennata fino all’8% nelle contrattazioni a Piazza Affari e sono state temporaneamente fermate in asta di volatilità.