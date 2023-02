L’UE presenta il Green Deal Industrial Plan

La Commissione europea ha presentato oggi il “Green Deal Industrial Plan”, un piano comunitario per migliorare la competitività dell’Europa nel settore delle zero emissioni e sostenere la transizione verso la neutralità climatica.

Il piano punta a creare un ambiente più favorevole per il potenziamento della capacità produttiva dell’UE nell’ambito delle tecnologie e dei prodotti net-zero, necessari per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici dell’Europa.

Il Green Deal Industrial Plan si basa integra gli sforzi in corso nell’ambito del Green Deal europeo e del REPowerEU, il piano della Commissione UE per rendere l’Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030.

Il Green Deal Industrial Plan si basa su quattro pilastri:

• creazione di un ambiente normativo prevedibile e semplificato;

• accelerazione dell’accesso ai finanziamenti;

• miglioramento delle competenze;

• commercio libero per la creazione di catene di approvvigionamento resilienti.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE, ha dichiarato: “Abbiamo un’opportunità unica di tracciare con velocità, ambizione e determinazione la strada per garantire la leadership industriale dell’Europa nel settore in rapida crescita delle tecnologie net-zero. L’Europa è determinata a guidare la rivoluzione della tecnologia pulita. Per le nostre aziende e le nostre persone significa trasformare le competenze in posti di lavoro di qualità e l’innovazione in produzione di massa, grazie a un framework più semplice e veloce. Un migliore accesso ai finanziamenti consentirà alle nostre principali industrie di tecnologia pulita di crescere rapidamente”.